Deputado Luizinho Goebel destaca avanços para Cabixi, incluindo reforma de hospital

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) ressaltou em entrevista recente concedida à um pool de emissoras de rádio do Cone Sul os benefícios conquistados para o município de Cabixi, em Rondônia, por meio de seu mandato parlamentar. Entre as principais realizações estão a pavimentação completa da cidade, investimentos na saúde e no setor agrícola, além da reforma do Hospital Municipal, avaliada em mais de R$ 1,5 milhão.



Goebel afirmou que cada ação tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população. "Nosso mandato segue firme em busca de avanços para Cabixi. Trabalhamos para garantir um futuro mais próspero e cheio de oportunidades para todos", destacou o parlamentar.



Um dos principais feitos mencionados foi a pavimentação de 100% das ruas e avenidas da cidade, tornando Cabixi o primeiro município de Rondônia a alcançar essa marca. O deputado explicou que a única via não asfaltada é uma rua recém-aberta em um novo bairro. A obra foi complementada com o recapeamento em lama asfáltica e a instalação de iluminação pública com tecnologia OLED, também inédita no estado.



Na área da saúde, além da reforma em andamento no hospital municipal, Goebel viabilizou a entrega de ambulâncias e recursos para melhorar o atendimento à população. O parlamentar também destinou emendas para a construção de um muro e uma capelinha no cemitério local.



Os investimentos no setor agrícola incluem a entrega de equipamentos para associações de pequenos produtores e a aquisição de uma mini carregadeira e uma escavadeira hidráulica para a Secretaria de Obras, auxiliando na limpeza e na infraestrutura do município.



O deputado agradeceu aos vereadores de sua base de apoio em Cabixi, Mário de Lima e Roquinho, e destacou a parceria com o prefeito Silvano. Ele também reconheceu a importância da rádio Cultura FM como um canal de comunicação com a população local.



"Nosso compromisso com Cabixi é constante. Vamos seguir trabalhando para levar mais melhorias e recursos para a cidade", concluiu Goebel, reforçando sua dedicação em continuar buscando avanços para o município.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar