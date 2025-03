Deputado Cássio Gois entrega trator para Associação de produtores rurais em Chupinguaia

No último sábado, 1, o distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia, celebrou um marco histórico para o desenvolvimento rural da região. O deputado estadual Cássio Gois (PSD) realizou a entrega do 10º trator para a Associação das Produtoras e Produtores Rurais de Novo Plano (Agrinova), consolidando-se como o maior investimento já recebido pelas associações locais.



O evento, realizado na sede da Agrinova, contou com a presença de autoridades locais, produtores rurais e representantes do poder público. Entre os presentes, estiveram a presidente da associação, Salete Lemos Brandt, o vereador Fernando Gaguinho (PP), responsável por conquistar o recurso para a aquisição do trator junto, o prefeito Dr. Wesley Araújo (PP), o vice-prefeito Elieser Paraíso (PSD), os vereadores Denilson da Cidade Alta (PSD), Valdomiro Custódio (Agir), o Careca, e Rubinho do Novo Plano (PL), além da representante do governo de Rondônia, e gerente da Emater local, Karen Christy.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O trator entregue representa um salto importante para os produtores rurais da região. Com capacidade para atender às demandas de diversas culturas e atividades agrícolas, a máquina é considerada um divisor de águas para a Agrinova, que agora poderá ampliar sua produtividade e melhorar a qualidade dos produtos oferecidos. "Esse é o maior investimento que já recebemos, e ele vai transformar a realidade dos nossos associados", afirmou Salete Brandt, presidente da associação.



Cássio Gois destacou a importância do investimento e seu compromisso com o desenvolvimento rural. "Esta é a 10ª entrega de trator que realizamos, e cada uma delas representa um salto para fortalecer a agricultura familiar. Sabemos que o campo é a base da nossa economia, e estamos trabalhando para garantir que os produtores tenham acesso às ferramentas necessárias para produzir com eficiência e qualidade", declarou o parlamentar.



O vereador Fernando Gaguinho, que foi fundamental na conquista do recurso, ressaltou a importância da parceria entre o poder público e as associações locais. "Esse trator é fruto de um trabalho conjunto e dedicado. Sabemos que, quando unimos forças, podemos alcançar resultados extraordinários para nossa comunidade", disse Gaguinho.



Foto: Reprodução/ALE-RO

A entrega do 10º trator consolida o deputado Cássio Gois como um dos principais aliados da agricultura familiar no estado, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento rural e a melhoria da qualidade de vida dos produtores. “Para a comunidade de Novo Plano, esse investimento representa não apenas um avanço tecnológico, mas também a concretização de um futuro mais próspero e sustentável para todos”, finalizou Gois.



Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Fotos: Ailton Jr. | Assessoria Parlamentar