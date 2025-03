Deputada Cláudia de Jesus investe na compra de desfibriladores para distritos de Porto Velho

O Fundo Estadual de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) efetuou pagamento ao Fundo de Saúde da prefeitura de Porto Velho o valor de R$ 100 mil. O dinheiro é fruto de uma emenda parlamentar autorizada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) para aquisição de 10 desfibriladores externos automáticos, que vão ser utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos distritos da Capital.



"Nas comunidades ribeirinhas e áreas rurais de Rondônia os atendimentos de saúde ainda enfrentam inúmeras dificuldades. Esses equipamentos poderão salvar vidas, até que os pacientes consigam se deslocar para o hospital, onde terão ajuda de especialistas. Estamos atendendo uma demanda das comunidades com objetivo de ajudar quem mais precisa", comentou a deputada.



Ricardo Botelho do Nascimento Martins, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto Velho (STTR/PVH) fez articulação e diálogo com a deputada sobre a importância dos equipamentos para as comunidades.



Os desfibriladores são utilizados em situações de urgência e emergência para ajudar a restaurar o ritmo cardíaco normal em casos de parada súbita. O equipamento produz uma descarga elétrica controlada ao coração, ajudando a restabelecer batimentos cardíacos eficazes. Os aparelhos serão operados por agentes de saúde treinados.



As UBS contempladas são: Abunã, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, José Gomes Ferreira, Aliança, Rio Pardo, Benjamim Silva, Maria Nobre da Silva, São Carlos, Palmares. A equipe do prefeito Léo Moraes ficará encarregada da licitação, compra e entrega dos aparelhos.



