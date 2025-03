Presidente Alex Redano agradece ao governo do Estado e DER por ação rápida na RO-458

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou e parabenizou a atuação do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) pela rápida resposta na recuperação da RO-458, que liga o município de Alto Paraíso ao distrito de Triunfo.



Semana passada, o parlamentar oficializou junto ao DER a solicitação para a recuperação dessa importante rodovia, que não apenas garante a mobilidade da população, mas também desempenha um papel fundamental no escoamento da produção de soja da região de Alto Paraíso. Diante da urgência da demanda, o governo do estado, por meio do DER, atendeu prontamente ao pedido, iniciando os trabalhos de recuperação dos trechos mais críticos.



Redano parabenizou o governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) e o diretor-geral do DER, Coronel Éder Fernandes, por olharem com atenção para as estradas de Rondônia, por onde passa toda a população, a recuperação da RO-458 é um exemplo do compromisso do DER com a infraestrutura do estado e o desenvolvimento da região. Frisou o presidente.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O presidente da Assembleia Legislativa lembrou que toda a ação está sendo realizada pela 2ª Residência do DER, com base em Ariquemes e coordenada pelo servidor Leandro Feliciano, que acompanha de perto o andamento das obras para garantir a eficiência e a qualidade do serviço.



Moradores da região agradeceram ao governo estadual por atender ao pedido do deputado Alex Redano. Um produtor de soja destacou a importância da recuperação da via, lembrando que a RO-458 permite uma economia de aproximadamente 50 km no transporte da produção, reduzindo custos e tempo de deslocamento.



“Essa recuperação era essencial para a segurança e o desenvolvimento da região. A RO-458 é uma via estratégica para o escoamento da safra, impactando diretamente a economia local. Agradeço ao governo estadual e ao DER por atenderem essa solicitação com rapidez”, afirmou Redano.



A iniciativa reforça a parceria entre o Poder Legislativo e o Executivo estadual na busca por melhorias estruturais que beneficiam a população e impulsionam o crescimento econômico do estado.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar