Semus divulga balanço de casos de chikungunya em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), apresentou na Audiência Pública do 3º Quadrimestre de 2024, realizada na última semana, um balanço sobre a situação da transmissão da chikungunya no município.

De acordo com os dados apresentados, entre janeiro e 26 de fevereiro de 2025, Vilhena registrou 30 casos confirmados da doença, enquanto 7 foram descartados e outros 93 seguiam em análise. O número de casos representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Em 2023, não houve registros da doença no município, e em 2024 foram confirmados 9 casos positivos.

A Semus informa que as amostras coletadas são enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen) para análise, com prazo de até 30 dias para a liberação dos resultados. Diante desse cenário, a Prefeitura reforça a importância da prevenção e do combate ao Aedes aegypti, transmissor da chikungunya, dengue e zika vírus, e segue intensificando as ações de controle vetorial em Vilhena.

A doença

A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus CHIKV, transmitida pela picada de fêmeas infectadas do gênero Aedes. No Brasil, o principal vetor da doença é o Aedes aegypti.