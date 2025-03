Prefeitura de Rolim de Moura assina ordem de serviço para construção de ponte de concreto na Linha 176

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), autorizou nesta quarta-feira (6) o início da construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Bambu, na Linha 176, Km 02, Lado Sul, na zona rural do município. A obra será executada pela empresa Betontech – Tecnologia de Concreto Ltda, com prazo de 150 dias para conclusão e um investimento total de R$ 1.428.000,00.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Aldo Júlio, garantindo a execução do projeto através do Convênio Transferegov nº 956860/2024, firmado entre o município e o governo federal, e em conformidade com o Contrato nº 017/2025. A nova ponte, que terá 25 metros de comprimento e 5,20 metros de largura, substituirá a antiga estrutura de madeira, proporcionando mais segurança e melhor trafegabilidade para moradores, produtores rurais e estudantes que utilizam a via.

A construção da ponte foi viabilizada por meio de emendas de bancada destinadas pelos senadores Jaime Bagatoli e Marcos Rogério, e do deputado federal Coronel Chrisóstomo.

O prefeito Aldo Júlio destacou a importância da obra e agradeceu o apoio dos parlamentares. “Essa ponte de concreto é uma reivindicação antiga da comunidade e um compromisso da nossa gestão com a melhoria da infraestrutura rural. Agradecemos aos senadores por destinarem esses recursos que possibilitam a execução do projeto. Essa obra garantirá mais segurança e durabilidade para quem trafega por essa estrada, facilitando o escoamento da produção agrícola e o deslocamento dos moradores”, afirmou.

O secretário municipal de Obras, Ezequiel Cassol, reforçou os benefícios da nova estrutura. “Essa ponte trará mais resistência e qualidade para a estrada, garantindo um acesso mais seguro à população. Estamos acompanhando de perto o andamento da obra para que seja concluída dentro do prazo estabelecido”, disse.

A construção da ponte integra um conjunto de ações da prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura viária do município.