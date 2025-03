Governo de RO realiza manutenção na ponte de madeira no Rio Figueira, na RO-383, em Alta Floresta d’Oeste

A equipe da 5ª Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) de Rolim de Moura realizou, entre os dias 1º e 3 de março, a manutenção da ponte no Rio Figueira, situada no quilômetro 22,5 da RO-383, popularmente conhecida como Linha 47,5, que interliga Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Nova Gease.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das pontes é essencial para garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção. “A RO-383 possui um grande fluxo de veículos pesados e leves. Rica na produção de gado e grãos, essa via é um corredor de acesso ao progresso do estado, além de dar passagem a aldeias indígenas. Nesse sentido, o governo tem trabalhado na manutenção dessas importantes vias de acesso com objetivo de garantir segurança à população durante a travessia”, salientou.

Segundo Nilson Oliveira, residente da 5ª Regional do DER-RO, a manutenção emergencial ocorreu durante o fim de semana e foi concluída nesta segunda-feira (3). “A equipe trabalhou na recuperação da cabeceira da ponte. O enroncamento de pedras garantirá maior durabilidade à estrutura. A manutenção em pontes de madeira é fundamental para assegurar a travessia segura sobre rios, córregos e igarapés”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que as 15 residências regionais do Departamento têm intensificado os trabalhos de manutenção e recuperação da malha viária. “Durante o inverno amazônico, os servidores do DER não param, trabalhando diuturnamente, inclusive em feriados e fins de semana, para garantir o direito de ir e vir do cidadão. O governo de Rondônia, por meio do Departamento, é responsável por mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas e mais de 4.500 quilômetros de estradas primárias (não pavimentadas).”