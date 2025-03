Fhemeron reforça estoque de sangue com ações em Machadinho d’Oeste e Porto Velho neste final de semana

Com o objetivo de fortalecer o estoque de sangue na hemorrede estadual, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) realizará mais uma edição do projeto Fhemeron Itinerante nos dias 7 e 8 de março em Machadinho d’Oeste. Além do projeto, ações de coleta externa acontecerão em Porto Velho nos dias 8 e 9 deste mês, visando superar estrategicamente, os impactos do baixo número de doadores no período de Carnaval, quando houve redução considerável nas doações devido à rotina de festas e viagens.