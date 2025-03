Inauguração do Hospital Regional de Guajará-Mirim está confirmada para o fim de semana

Com capacidade total de 72 leitos, somando os destinados a adultos, pediatria, lactantes e emergências, o Hospital Regional de Guajará-Mirim vai ser inaugurado pelo governo de Rondônia, no próximo sábado (8). A unidade de saúde foi projetada para fortalecer o atendimento na região e oferecer suporte especializado para a população, incluindo os povos originários. A unidade contará com uma área de apoio dedicada aos acompanhantes indígenas, com espaço coberto, banheiros, redário e uma horta com plantas medicinais, garantindo o acesso a práticas de cuidado típicas da cultura indígena, de forma segura e sem a necessidade de trazer insumos de fora do Hospital.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a inauguração do hospital é um marco para a saúde. “O governo de Rondônia tem trabalhado para fortalecer a rede pública de saúde em todas as regiões do estado. A inauguração do Hospital Regional de Guajará-Mirim representa um avanço na saúde para a população, que contará com atendimento mais estruturado, humanizado e acessível”, salientou.

A nova unidade terá uma estrutura voltada ao atendimento dos povos indígenas, reforçando o compromisso do governo do estado com a saúde e o respeito às especificidades culturais desse público. A unidade contará com uma área de apoio para os acompanhantes indígenas: um espaço coberto, com banheiros e redário, conectado ao jardim, onde haverá uma horta com plantas medicinais. Com isso, será garantido aos pacientes o acesso às práticas de cuidados típicas de sua cultura, de modo seguro, sem que os insumos sejam trazidos de fora do hospital.

Hospital Regional de Guajará-Mirim integra saúde especializada e práticas culturais para povos indígenas

Princípios do atendimento à saúde indígena:

Entender, respeitar e incorporar a cultura dos indígenas;

Promover a saúde e prevenir doenças; e

Harmonizar os indivíduos, famílias e comunidades com o universo que os rodeia.

Além disso, um espaço maior para melhor acomodação das pessoas foi previsto, considerando a prática comum entre povos indígenas de trazer mais de um acompanhante aos serviços de saúde. A norma brasileira estabelece que, para uma enfermaria com três leitos, devem ser previstos 6 metros quadrados por leito, totalizando 18 metros quadrados. Neste projeto, as enfermarias contam com 25 metros quadrados, garantindo maior conforto para todos.

ESTRUTURA

A unidade contará com uma equipe de 411 profissionais, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, fonoaudiólogos, motoristas e equipe administrativa e técnica. O fluxo de atendimento previsto é de aproximadamente 900 procedimentos diários, abrangendo exames, consultas, urgências e emergências, procedimentos cirúrgicos e internações. O Hospital prevê ainda, a realização de 16.942 mil exames laboratoriais mensais, fortalecendo o diagnóstico e tratamento de diversas patologias na região.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, enfatizou que o governo de Rondônia reforça seu compromisso com a ampliação e qualificação da rede pública de saúde. “Estamos garantindo atendimento mais acessível e humanizado à população de Guajará-Mirim e região, além de respeitar a cultura e identidade do nosso estado.”