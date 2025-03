Buritis: deputada Cláudia de Jesus investe mais de R$ 300 mil na saúde

A prefeitura de Buritis recebeu o pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 343.118 mil, de autoria da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT). Dinheiro que será utilizado para compra de equipamentos de informática, mobiliário, aparelhos de ar-condicionado que vão ser instalados em unidades básicas de saúde.



"É um investimento para melhoria da rede de saúde municipal, que vai garantir melhor atendimento e boas condições para a população que procura atendimento médico. Estamos com essa emenda, atendendo demandas da sociedade e das lideranças locais", disse a deputada.



A solicitação do recurso financeiro atendeu pedido do senhor Antônio Lúcio de Carvalho, José Railton Ferreira Machado, José Caeiro Lopes e Gilson Vieira Lima. A prefeitura deverá comprar 20 tabletes, 40 nobreaks, 28 computadores, 13 impressoras, 15 aparelhos de ar-condicionado, 02 notebooks, 33 cadeiras giratórias presidente, 04 armários vitrine.



A deputada agradeceu o apoio do prefeito Valtair Fritz e do secretário de saúde, Adelson Ribeiro Godinho. E também do ex-prefeito Roni Irmãozinho e sua equipe da saúde.



Fonte: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Secom / ALERO