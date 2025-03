Presidente da Assembleia deputado Alex Redano, reafirma compromisso com União Bandeirantes

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos), recebeu na semana passada, o vereador Adalto Donato de União Bandeirantes (Republicanos) para uma reunião na presidência da sede do Parlamento Estadual. Durante o encontro, o vereador Adalto de Bandeirantes apresentou demandas e solicitou apoio para melhorias no distrito, ressaltando as principais necessidades da comunidade.



Alex Redano reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região e colocou o gabinete da presidência à disposição do vereador e da população. “União Bandeirantes é um distrito de grande importância para Porto Velho e para o estado. Estamos comprometidos em buscar melhorias para infraestrutura, saúde, educação e demais áreas essenciais, garantindo mais qualidade de vida para os moradores”, destacou o presidente.



O vereador Adalto agradeceu o apoio e enfatizou a relevância dessa parceria para o desenvolvimento do distrito. “Agradeço ao presidente Alex Redano por colocar seu gabinete parlamentar e a Presidência à disposição da população de União Bandeirantes. Esse apoio é fundamental para que possamos levar mais desenvolvimento e melhorias para nossa comunidade”, afirmou.



Eleito vereador em Porto Velho com forte apoio dos moradores de União Bandeirantes, Adalto segue trabalhando para atender às demandas locais e da Ponta do Abunã e demais localidades. O encontro reforça a articulação entre as lideranças políticas e o compromisso do Legislativo estadual em viabilizar avanços para o distrito.

Texto: Mateus Andrade | Jornalismo

Foto: Rubson Luiz | Assessoria Parlamentar