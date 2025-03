Ezequiel Neiva cumpre compromisso e inaugura ponte de concreto e aço em Machadinho do Oeste

A população de Machadinho do Oeste celebrou no último sábado a inauguração da primeira ponte de concreto e aço sobre o Rio Preto, localizada na Linha MA-13. A nova estrutura, que marca um avanço significativo para a região, foi viabilizada por meio de um investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), em parceria com o Governo de Rondônia e a prefeitura de Machadinho do Oeste.



A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, como os vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB), além do ex-vereador Abrahãozinho da Dezesseis (MDB). A nova ponte representa uma resposta a um antigo anseio da população e tem o objetivo de melhorar a infraestrutura da região, beneficiando diretamente o escoamento da produção agrícola e garantindo mais segurança e agilidade no deslocamento de moradores e trabalhadores.



Responsável pela articulação para a construção da ponte, o deputado estadual Ezequiel Neiva expressou satisfação ao ver a obra finalizada. "Antes, tínhamos uma ponte de madeira, e, graças à solicitação do amigo Nelsinho e do nosso assessor parlamentar Batista, conseguimos resolver essa demanda histórica da região. A instalação da ponte vai contribuir diretamente para a melhoria do tráfego e o desenvolvimento local", afirmou.



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também participou da inauguração e destacou o trabalho conjunto entre o deputado Ezequiel Neiva, o Governo de Rondônia e a prefeitura local. "Esse é o reflexo do trabalho sério e comprometido do deputado Ezequiel Neiva, sempre alinhado com o nosso governador, coronel Marcos Rocha. A parceria é fundamental para garantir que a população da região tenha acesso a melhorias reais", ressaltou Wiveslando.



Nova ponte representa uma resposta a um antigo anseio da população (Foto: Alexandre Almeida)



O prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo da Remap (PL), fez questão de enaltecer a dedicação do deputado Ezequiel Neiva. "É um deputado atuante, sério e que faz a diferença na nossa cidade. Estamos muito felizes em contar com parceiros comprometidos com o desenvolvimento de Machadinho, como o deputado Ezequiel. Essa obra é um reflexo de seu trabalho incansável em benefício da nossa população", destacou o prefeito.





Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Fotos: Alexandre Almeida