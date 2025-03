Deputado Alan Queiroz entrega R$ 248 mil em materiais esportivos ao município de Alvorada do Oeste

Para promover melhorias e apoiar o esporte, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) realizou a entrega de materiais esportivos ao município de Alvorada do Oeste. Solicitado pelo vereador Adãozinho Moura, foram investidos R$ 248 mil para a aquisição destes materiais esportivos, fortalecendo o setor no município.



A entrega é de suma importância para a região, considerando que o esporte é necessário tanto para o desenvolvimento individual quanto social. A aquisição desses materiais estimula a prática de esportes, proporcionando não apenas atividades físicas, mas também momentos de lazer. Para que os esportes sejam praticados de forma correta e confortável, essa entrega auxilia na obtenção de vestimentas adequadas para a realização das atividades.



Em fala, o parlamentar destaca a importância de apoiar o esporte no estado, e como a entrega contribui diretamente para isso. "Estamos atuando firmemente em vários setores do nosso estado, e o esporte é fundamental em qualquer região. Entregamos R$ 248 mil em materiais esportivos de qualidade ao município de Alvorada do Oeste, favorecendo e estimulando a prática do esporte, sendo este um instrumento direto na formação de cidadãos do bem", concluiu o deputado Alan Queiroz.



Foram entregues centenas de equipamentos, contendo tabela móvel de basquete, antenas para vôlei, bolas de basquete, vôlei e futebol para campo oficial, bola de futebol society e futsal, bola para handebol, bomba para bolas, boneco de boxe, calças tectel, camisas manga curta e manga longa, colchonetes, coletes adulto e infantil, mesa de pebolim, mesa de tênis de mesa, entre outros diversos equipamentos de extrema importância.



A obtenção desses materiais esportivos traz ao município melhorias nas atividades promovidas para a comunidade. Os materiais beneficiam a prática de dezenas de esportes, atendendo pessoas de diferentes idades na comunidade. Por meio desta ação, o deputado Alan Queiroz demonstra seu compromisso em proporcionar aos cidadãos rondonienses uma melhor qualidade de vida.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ian Machado | Assessoria Parlamentar