Presidente Alex Redano prestigia entrega de certificados em curso de drone em Alto Paraíso

No último domingo, 25 alunos concluíram o curso de operação de drones em Alto Paraíso, uma iniciativa promovida pelo Instituto IETAM. Com uma carga horária de 80 horas, o curso foi ministrado pelo instrutor João Amaral e teve como objetivo capacitar os participantes para o uso profissional da tecnologia, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho.



O presidente Alex Redano falou da importância em investir em qualificação profissional é essencial para gerar novas oportunidades de emprego e renda. “O uso de drones tem se expandido em diversas áreas, como agricultura, segurança e audiovisual, e esse curso permite que nossos jovens e profissionais estejam preparados para essa nova realidade. Vamos continuar incentivando iniciativas como essa, que promovem conhecimento e inovação para nossa população", afirmou o presidente Alex Redano.



A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, além de autoridades locais e representantes do instituto. Durante o evento, Redano destacou a importância da capacitação para o desenvolvimento profissional e tecnológico da região.



O Instituto IETAM reforçou seu compromisso com a qualificação profissional e o incentivo à inovação, destacando que novas turmas poderão ser abertas futuramente para atender à crescente demanda por capacitação na área.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar