Presidente Alex Redano entrega tubos para infraestrutura na LC-110 em Alto Paraíso

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), segue trabalhando para garantir melhorias na infraestrutura dos municípios. Desta vez, por meio de sua emenda parlamentar, foram entregues tubos Armco na Linha C-110 que serão usados no travessão B-10, no Rio Taboca, em Alto Paraíso. A ação beneficiará diretamente 80 famílias da região e melhora o escoamento da produção de grãos.



Os tubos, com 3,05 metros de altura e 10 metros de comprimento, foram viabilizados por meio de uma emenda no valor de R$ 200 mil, destinada pelo deputado Alex Redano, a pedido do vereador José Ceará. O parlamentar tem trabalhado para fortalecer a infraestrutura rural e facilitar o acesso das comunidades ao desenvolvimento econômico. "Nosso compromisso é garantir que as famílias tenham condições seguras para trafegar e escoar sua produção, impulsionando a economia local e melhorando a qualidade de vida da população", destacou Redano.



A instalação dos tubos Armco é fundamental para a mobilidade da região, pois fortalece a segurança das estradas vicinais e evita problemas causados por enchentes e erosão. O deputado reforçou a importância da parceria com lideranças locais e a população na busca por soluções estruturais duradouras.



Moradores da Linha C-110 comemoraram a chegada dos tubos, destacando que essa melhoria era uma demanda antiga da comunidade. "Esse apoio é essencial para nossa região. Agora, poderemos transitar com mais segurança e facilitar o transporte da produção", afirmou um dos agricultores beneficiados.



O presidente da Assembleia reforçou que seguirá atuando para garantir recursos e melhorias para o interior do estado. "Seguimos empenhados para atender as necessidades da população e garantir que Rondônia continue crescendo com infraestrutura de qualidade", concluiu Redano.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar