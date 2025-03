Deputado Alan Queiroz entrega R$ 233 mil em equipamentos e veículos para o município de Buritis

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) tem realizado investimentos essenciais para o estado de Rondônia, destinando verbas e entregando equipamentos para os produtores rurais do estado. Desta vez, o parlamentar entregou três motocicletas e um secador de café para o município de Buritis, totalizando R$ 233 mil em investimentos ao setor da região. As entregas modernizam e aceleram o trabalho dos produtores rurais, beneficiando e agilizando suas produções.



Para o deputado Alan Queiroz, fortalecer a agricultura de Rondônia é essencial para a economia do estado, e principalmente para os produtores. "Para mim, apoiar e fortalecer os produtores rurais de Rondônia é uma prioridade, pois são eles que impulsionam a economia do nosso estado. Investir em infraestrutura, equipamentos e tecnologias para a agricultura é essencial para garantir que nossos produtores tenham as condições necessárias para evoluir, e continuaremos trabalhando firme para realizar mais investimentos no município. Agradeço aos parceiros que contribuíram para que essas ações fossem possíveis, pois estamos não apenas promovendo o crescimento econômico, mas também melhorando a qualidade de vida das famílias", finalizou.



As motocicletas agilizam os trabalhos diários



As motocicletas entregues pelo deputado Alan Queiroz são frutos de solicitação do vereador à época, Júnior do Idaron, visando atender as demandas da população residente. Elas desempenham um papel crucial para a agilidade e eficiência no trabalho diário dos produtores rurais de Buritis. Com elas, os agricultores poderão percorrer áreas mais remotas de suas propriedades com maior rapidez.



Além disso, essas motocicletas representam uma economia significativa de tempo e recursos, permitindo que os produtores se dediquem mais à produção e melhorem sua logística de trabalho, resultando em uma maior produtividade e rentabilidade. Este investimento reflete o compromisso do deputado em apoiar e modernizar a agricultura local, gerando benefícios diretos para os trabalhadores rurais e a economia de Buritis.



O secador de café moderniza a forma de trabalho dos produtores



O secador de café também é uma solicitação do vereador à época, Moisés de Paula, que levou a demanda ao gabinete do parlamentar. O secador de café representa um avanço significativo para os produtores rurais de Buritis, pois com a aquisição desse equipamento, os agricultores poderão secar os grãos de café de forma mais rápida e eficiente, garantindo melhor qualidade e preservação do produto.



O secador de café também otimiza o processo de colheita, permitindo que os produtores aproveitem melhor o tempo e obtenham um produto final superior, o que é fundamental para a competitividade no mercado. Esse investimento também contribui para o fortalecimento da economia local e o aumento da rentabilidade dos agricultores de Buritis.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Ian Machado | Assessoria Parlamentar