Deputada Cláudia de Jesus solicita medidas para melhorar a segurança na RO-135, em Ji-Paraná

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou duas indicações ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização de estudos para a implantação de redutores de velocidade e melhorias na sinalização da RO-135, rodovia que liga Ji-Paraná ao Distrito Nova Londrina. A iniciativa tem o objetivo de reduzir os riscos de acidentes e garantir mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam a via diariamente.



A deputada destacou que a alta velocidade é um fator determinante para o elevado número de acidentes na região, tornando necessária a implantação de redutores para um trânsito mais seguro. Além disso, a parlamentar também apresentou uma indicação para a melhoria da sinalização na RO-135.



"Desde o início do nosso mandato, temos trabalhado por melhorias na RO-135, uma via fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região. A implantação de redutores de velocidade e a melhoria na sinalização são medidas essenciais para garantir a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente essa rodovia", ressaltou Cláudia de Jesus.



A expectativa é que os estudos sejam realizados com celeridade e que as medidas necessárias sejam implementadas o quanto antes, garantindo mais segurança a todos que transitam pela RO-135.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar