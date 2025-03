Deputado Delegado Camargo entrega aparelho de ultrassom para reforçar a saúde de Cacaulândia

No dia 28 de fevereiro, o Deputado Delegado Camargo entregou um aparelho de ultrassom para a rede pública de saúde de Cacaulândia. O equipamento foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 152 mil, com o objetivo de aprimorar os serviços médicos e oferecer um atendimento mais ágil e eficiente à população.



O prefeito Danielzinho destacou a relevância do investimento, ressaltando que o novo aparelho trará avanços significativos para o atendimento no município.



A médica Dra. Miriele de Freitas, que atua na rede municipal de saúde, enfatizou a importância do equipamento para os atendimentos diários. “Antes, contávamos com um aparelho antigo e muitas vezes precisávamos encaminhar pacientes para outras cidades. Agora, com esse ultrassom moderno, conseguimos realizar mais exames, especialmente o acompanhamento pré-natal de gestantes e o atendimento a pacientes de alto risco. Essa aquisição nos permite suprir uma demanda crescente e oferecer um serviço de maior qualidade à população”, afirmou.



Antes da chegada do novo equipamento, muitos pacientes precisavam se deslocar até Ariquemes, percorrendo aproximadamente 70 km para realizar exames essenciais. Isso representava um desafio, principalmente para gestantes e pessoas em tratamento contínuo. Com a nova aquisição, esse transtorno será reduzido, proporcionando mais comodidade e eficiência no diagnóstico e acompanhamento médico.



A entrega do aparelho de ultrassom reforça o compromisso do Deputado Delegado Camargo com a melhoria da saúde pública. O parlamentar já destinou mais de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para Cacaulândia nos seus primeiros dois anos de mandato, investindo em infraestrutura, equipamentos e serviços essenciais, garantindo mais acesso, qualidade e dignidade no atendimento médico da população.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar