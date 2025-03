Presidente Alex Redano entrega trator para a Associação 10 de Maio em Alto Paraíso

Alto Paraíso recebeu, neste domingo (02), um importante reforço para a agricultura local. A Associação 10 de Maio foi contemplada com a entrega de um trator adquirido por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 330 mil. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Alex Redano, esteve presente na cerimônia e realizou a entrega oficial do equipamento, que irá beneficiar os trabalhadores rurais da região, contribuindo para o fortalecimento da produção agrícola.



Durante o evento, o presidente Alex Redano reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do setor agrícola e destacou a importância de investimentos para fortalecer a infraestrutura rural. Com a chegada do novo trator, os produtores rurais da Associação 10 de Maio poderão ampliar sua capacidade de produção, garantindo mais qualidade e eficiência no cultivo. A iniciativa demonstra o impacto positivo das emendas parlamentares no desenvolvimento das comunidades e reforça a importância de incentivos ao setor agrícola.



O pedido do trator foi feito pelo vereador Edmilson Facundo, que ressaltou a importância desse investimento para a comunidade. “Essa é uma conquista significativa para os agricultores, que agora terão melhores condições para desenvolver suas atividades. Esse equipamento trará mais eficiência e produtividade ao campo”, destacou o vereador. A cerimônia de entrega contou com a presença de diversas autoridades locais, lideranças comunitárias e agricultores beneficiados.



A Associação 10 de Maio, que há anos atua no apoio aos agricultores locais, celebrou a conquista e reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando pelo desenvolvimento da agricultura familiar em Alto Paraíso. Com mais esse avanço, a expectativa é de que a produção agrícola na região seja impulsionada, trazendo benefícios para toda a comunidade.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Daniel Lima | Assessoria Parlamentar