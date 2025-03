Deputado Nim Barroso participa da ordem de serviço para construção de praça em Ji-Paraná

Na manhã desta sexta-feira (28), o deputado estadual Nim Barroso (PSD), ao lado do prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), participou da assinatura da ordem de serviço para a construção de uma praça no bairro Orleans II (2º distrito). O novo espaço contará com uma pista de caminhada e uma quadra de vôlei de areia, proporcionando mais lazer e esporte para a população.



O recurso para a obra, no valor de R$ 500 mil, foi assegurado pelo parlamentar por meio de emenda, atendendo a um pedido do vereador Marcelo Lemos (Republicanos). "Nossa parceria com o prefeito Affonso Cândido vai garantir muitos benefícios para a população. Hoje, iniciamos mais um projeto importante: a praça do bairro Orleans", destacou o deputado Nim Barroso.



O prefeito Affonso Cândido ressaltou que a obra só está sendo viabilizada graças ao empenho do deputado. "Estamos garantindo mais espaços para lazer e prática esportiva. Com o apoio do deputado Nim Barroso, estamos proporcionando uma nova realidade para os moradores do bairro Orleans", afirmou o prefeito.



A cerimônia de assinatura também contou com a presença da vice-prefeita Marley Muniz (PL), do presidente da Câmara Municipal, Marcelo Lemos (Republicanos), e dos vereadores Licomédio Pereira (PP), Ademir Scopony (PSD), Wesley Brito (PL), Wilian Cândido e Wallisson Amaro (ambos do Republicanos).



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Fotos: David Lucas | Assessoria Parlamentar