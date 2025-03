Presidente Alex Redano, recebe vereador Márcio Pacele para discutir apoio parlamentar

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), recebeu o vereador e presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, Márcio Pacele (Republicanos), para tratar de demandas que possam fortalecer o legislativo municipal por meio de emendas parlamentares.



Durante o encontro, foram discutidas ações estratégicas para viabilizar recursos que atendam diversas áreas essenciais da capital, como infraestrutura, saúde e educação. O apoio da Assembleia Legislativa, por meio da destinação de emendas, poderá contribuir significativamente para o desenvolvimento do município e a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.



O presidente Alex Redano reforçou o compromisso da Alero em apoiar os municípios e garantir que as demandas da população sejam atendidas com eficiência. "Nosso papel é buscar soluções para os desafios enfrentados pelos municípios e trabalhar em conjunto com as câmaras municipais para garantir investimentos importantes. As emendas parlamentares são um instrumento essencial para essa finalidade", ressaltou.



O vereador Márcio Pacele destacou a importância da parceria entre os poderes legislativos estadual e municipal para garantir avanços concretos para Porto Velho. "O diálogo com o presidente Alex Redano é fundamental para que possamos buscar recursos e atender as principais necessidades da cidade. A união de esforços é essencial para promover melhorias e fortalecer o trabalho da Câmara Municipal", afirmou.



A reunião reforça a sintonia entre os representantes dos legislativos estadual e municipal, demonstrando o compromisso com o desenvolvimento de Porto Velho e o bem-estar da população.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO