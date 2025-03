Cirone ouve agricultores e fortalece parceria com associações

Representantes de 33 associações rurais dos municípios de Cacoal e Andreazza se reuniram com o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), nesta sexta-feira (28), com o objetivo de discutir projetos de fortalecimento da agricultura familiar. Eles agradeceram ao apoio já recebido e apresentaram novas reivindicações ao parlamentar. Os vereadores Zivan Almeida, Alaézio do Teixeirão, Nice Condaque, Dra Amália e Amarilson Carvalho, além de Mazinho de Andreazza, também participam do encontro. “Eu e minha equipe estamos aqui para ouvir cada um de vocês, para assegurar os recursos, conforme a necessidade de suas associações”, disse o deputado.



As associações rurais já foram contempladas com cerca de R$ 10 milhões, viabilizados por meio de emendas de Cirone Deiró. Os recursos já chegaram a cerca de 70 entidades, garantindo a aquisição de equipamentos, implementos e insumos. “Já asseguramos muitos investimentos, mas sabemos que precisamos continuar trabalhando, para cumprir muitos outros compromissos”, afirmou o deputado. Ele também agradeceu ao empenho do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de fortalecer a agricultura familiar.



O agricultor Valdevino Bathe, presidente da Associação Padre Ezequiel, da Linha 12, disse que o apoio recebido do deputado mudou a realidade da entidade que representa e de várias outras. “Fomos beneficiados com dois secadores de café e agora não dependemos mais de atravessadores”, explicou.



O produtor de café João da Luz, vencedor de prêmios estaduais e nacionais, afirmou que Cirone Deiró está fazendo a diferença na agricultura rondoniense, principalmente nas associações rurais. Segundo o cafeicultor, Cirone foi o primeiro deputado a visitar sua propriedade e a incentivar o projeto de criação de sua agroindústria. “O trabalho dele é diferenciado, digno de se tirar o chapéu e fico muito honrado por ele ter acreditado na gente, disse.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar