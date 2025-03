Deputada Dra. Taissa se reúne com Associação da Irmandade do Divino Espírito Santo de Guajará-Mirim

A deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) realizou uma reunião com representantes da Associação da Irmandade do Divino Espírito Santo, em Guajará Mirim. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas da comunidade, que se dedica à preservação das tradições religiosas e culturais da região.



Durante a reunião, Dra. Taissa demonstrou total disposição para entender as dificuldades enfrentadas pela Associação, com foco nas necessidades de infraestrutura e nas condições de atendimento aos fiéis e visitantes. A deputada destacou a importância de apoiar iniciativas que valorizam as tradições e a cultura.



“É fundamental estarmos próximos das comunidades e ouvirmos diretamente suas necessidades. A Irmandade do Divino Espírito Santo desempenha um papel essencial não apenas na preservação da fé, mas também na construção da identidade de Guajará Mirim. Estou comprometida em buscar soluções e recursos para ajudar no fortalecimento deste trabalho tão importante para a nossa região”, afirmou Dra. Taissa.



A deputada reforçou seu compromisso de apoiar a associação na busca por recursos e soluções que fortaleçam o trabalho da Irmandade, que é essencial para a identidade de muitas famílias rondonienses.





Texto: Rosa Rodrigues | Jornalista

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar