TV Senado lança documentário sobre mulheres negras no Dia da Mulher

Palácio do Congresso recebe projeção com imagens do documentário, em setembro de 2024 - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

As mulheres negras brasileiras são o tema do documentárioQuando Elas se Movimentam, que será lançado na TV Senado no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 21h. O lançamento também marca os dez anos do Comitê de Gênero e Raça do Senado.

O documentário é dirigido pela cineasta Susanna Lira, conhecida por obras biográficas e documentais e pelos trabalhos contrados na temática das experiências femininas. O título é inspirado em frase da ativista norte-americana Angela Davis: "Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela".

A produção conta as histórias de três mulheres negras brasileiras cujas trajetórias exemplificam as lutas do povo negro ao longo do tempo: Angélica, a primeira universitária do Quilombo Júlio Borges, em Salto do Jacuí (RS); Antônia, juíza que começou a vida como empregada doméstica; e Luana, atriz que inspira seu trabalho em sua negritude e nos passos da avó, a também atriz Chica Xavier.

Além da transmissão no canal da TV Senado, o documentário também será exibido em uma sessão gratuita no Cine Brasília no dia 31 de março, às 19h. A sessão será aberta ao públicoe, depois da projeção, haverá um debate sobre o filme.

Comitê

Criado em 2015, o Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado atua na formulação e implementação de políticas voltadas à igualdade de oportunidades para todos os servidores, além de promover campanhas de conscientização. O Comitê já recebeu três vezes o Selo Pró-Equidade do governo federal.