Manutenção na RO-383, região Zona da Mata, é intensificada pelo governo de RO mesmo durante o Carnaval

O governo de Rondônia iniciou, na sexta-feira (28), a operação de manutenção superficial (tapa-buracos) na RO-383, entre Rolim de Moura e Alta Floresta d’Oeste, região Zona da Mata. Os trabalhos são executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e têm como objetivo melhorar a trafegabilidade da via, garantindo mais segurança para motoristas e o escoamento da produção agrícola da região.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da intervenção para o desenvolvimento do estado. “Nossas estradas são fundamentais para o crescimento econômico. Vias bem conservadas asseguram o escoamento da produção e a segurança dos cidadãos. Com a manutenção da RO-383, o governo demonstra o empenho com a infraestrutura do estado e promove ainda mais qualidade de vida à população.”

Manutenção acontece entre Rolim de Moura e Alta Floresta d’Oeste

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou que a manutenção das rodovias estaduais é fundamental. “Estamos cuidando de milhares de quilômetros de rodovias em todo o estado. Essa ação na RO-383 faz parte de um planejamento estratégico para manter as estradas em boas condições e oferecer ainda mais segurança aos motoristas e produtores que dependem dessas vias”, enfatizou.