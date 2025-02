Deputado Delegado Camargo entrega van para reforçar a saúde de Cacaulândia

No último dia 26, o deputado Delegado Camargo entregou uma van de 21 lugares destinada à saúde de Cacaulândia, adquirida por meio de emenda parlamentar de R$ 420 mil. O veículo será utilizado no transporte de pacientes, oferecendo mais conforto e segurança para aqueles que precisam se deslocar para tratamentos médicos em outras cidades.



A van atenderá pacientes que realizam hemodiálise em Ariquemes, além de proporcionar transporte para aqueles que necessitam de atendimento no Hospital do Amor, em Porto Velho, e no hospital local de Cacaulândia. A medida visa facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para pacientes em tratamento contínuo e que precisam de deslocamento.



Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Daniezinho destacou a importância do recurso destinado e reforçou como o veículo será essencial para a mobilidade dos pacientes e o fortalecimento da saúde municipal.



O deputado Delegado Camargo reafirmou o compromisso em buscar melhorias concretas para a saúde de Cacaulândia. “Meu objetivo é garantir que cada cidadão tenha acesso digno à saúde. Essa van vai proporcionar mais conforto e segurança para os pacientes que precisam se deslocar para tratamentos. Já destinamos mais de R$ 1,5 milhão em emendas para o município nos primeiros dois anos de mandato, e seguimos firmes em nossa missão de transformar a saúde pública da nossa região”, afirmou o deputado.



A ação reforça o compromisso do parlamentar com o bem-estar da população, promovendo iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida e o acesso à saúde em Cacaulândia.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Jornalista

Foto: Welik Soares / Assessoria Parlamentar