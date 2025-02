Chefe de gabinete da presidência Rogério Gago recebe ex-vereador e reafirma compromisso com Cujubim

O chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), Rogério Gago, recebeu na quarta-feira (26), a visita do ex-vereador de Cujubim, Gilvam Barata. O encontro reforçou a parceria entre o Legislativo estadual e o município, destacando o compromisso do presidente da Casa, deputado Alex Redano, com a cidade.



Na ocasião, Rogério Gago enfatizou que Cujubim ocupa um lugar de destaque nas ações do presidente Alex Redano, que tem um carinho especial pelo município. “O presidente sempre demonstrou preocupação com o desenvolvimento de Cujubim e segue trabalhando para garantir benefícios à população”, afirmou.



Gilvam Barata, por sua vez, agradeceu a recepção e destacou a importância do apoio da Assembleia Legislativa para o fortalecimento do município. "É fundamental contar com representantes comprometidos com nossa cidade, e sabemos que Alex Redano tem sido um parceiro de Cujubim", declarou.



O encontro reafirma o alinhamento entre lideranças políticas na busca por melhorias para o município, reforçando a presença do Legislativo estadual na articulação de políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar