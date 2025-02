Dr. Luís do Hospital contesta privatização da BR-364 e alerta para impactos em Rondônia

A privatização da BR-364, leiloada sem concorrência nesta quinta-feira (27), gerou indignação em Rondônia. O deputado estadual Dr. Luís do Hospital criticou o modelo adotado, alertando para os impactos da concessão, que prevê sete praças de pedágio e cobrança antecipada antes das obras de melhoria.

“O pedágio vai pesar no bolso dos rondonienses, que já enfrentam passagens aéreas inacessíveis e poucas opções de transporte. Com o aumento do frete rodoviário, os preços dos combustíveis, alimentos e passagens de ônibus tendem a subir, agravando ainda mais o custo de vida no estado”, alertou o deputado.



O contrato, firmado com o consórcio 4UM Investimentos e o banco Opportunity, prevê investimentos de R$ 10,23 bilhões ao longo de 30 anos. No entanto, apenas 114 km dos 686,7 km concedidos serão duplicados, o que, para Dr. Luís, é insuficiente. “A principal rodovia do estado continuará perigosa e sem estrutura adequada, colocando vidas em risco e dificultando o transporte de cargas e passageiros”, criticou.



O parlamentar também questionou a falta de concorrência no leilão, concluído em menos de 15 minutos, com um desconto simbólico de 0,05% na tarifa do pedágio. “Sem disputa, não houve esforço para reduzir tarifas ou ampliar investimentos. A população terá que pagar caro para circular dentro do próprio estado”, enfatizou.



Além dos impactos direto no bolso dos rondonienses, a privatização pode prejudicar a economia local. O aumento dos custos logísticos afetará produtores, comerciantes e consumidores. “Não podemos entregar a principal rodovia do estado sem garantias reais de melhorias. A BR-364 é fundamental para o agronegócio, a indústria e o dia a dia da população. Vamos cobrar transparência e condições justas para que Rondônia não fique ainda mais isolada”, concluiu Dr. Luís do Hospital.



Texto: Diana Braga / Jornalista

Foto: Secom / Alero