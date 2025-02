Deputado Jean Mendonça vistoria obras de novas salas de aula em Rolim de Moura

O deputado Jean Mendonça (PL) esteve em Rolim de Moura nesta semana, para vistoriar as obras de construção de novas salas de aula na Escola Neusa Santos de Oliveira, localizada no bairro Cidade Alta. A obra, que recebeu um investimento de aproximadamente R$ 500 mil, tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento da unidade escolar e zerar a fila de espera por vagas.



Durante a visita, o deputado foi recepcionado pelo prefeito Aldo Júlio, que acompanhou a vistoria e destacou a importância da parceria com Jean Mendonça para o desenvolvimento do município. "Estamos hoje vistoriando essa importante obra, mas o apoio do deputado Jean Mendonça já beneficiou diversas áreas, como esporte, ação social, agricultura, saúde e desenvolvimento econômico", afirmou o prefeito.



O secretário municipal de Educação e Cultura, Wander Barcelar, ressaltou a agilidade com que o deputado e sua equipe atenderam à demanda para a construção de novas salas de aula que vão abrir novas vagas na escola. "Essa foi uma reivindicação atendida com muita eficiência. Por determinação do prefeito, estamos priorizando a conclusão das obras para acolher nossos alunos o mais rápido possível", garantiu Barcelar.



Em sua agenda no município, o deputado Jean Mendonça reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em parceria com a administração municipal. "Nosso foco é o desenvolvimento local, e essa parceria tem trazido benefícios imediatos, especialmente para a população que mais precisa das ações da prefeitura", declarou o parlamentar.



A visita do deputado reforça a importância de investimentos em educação e infraestrutura para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Rolim de Moura, tanto na área urbana quanto na rural.

Teexto: Carlos Henrique / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar