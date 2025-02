Escola do Legislativo inova com concurso interno para definir a nova logomarca da instituição

A gestão do Presidente Deputado Alex Redano promove a participação dos servidores na escolha da identidade visual da instituição, com um sistema de votação inovador.

Na manhã desta sexta-feira (28), o Diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis, realizou uma série de visitas na Assembleia Legislativa, com o objetivo de desenvolver um sistema de votação interna que possibilitará aos servidores escolherem a nova logomarca da instituição. Durante o encontro com o Superintendente de Tecnologia da Informação, James Melo, Welys apresentou ideias inovadoras para a implementação do sistema, que visa democratizar a escolha da identidade visual da Escola.

Em seguida, o diretor se dirigiu ao Secretário da Advocacia Geral da Casa de Leis, Luciano José, onde apresentou um esboço da nova identidade visual. O encontro foi uma oportunidade para discutir a importância da participação dos servidores no processo de escolha da nova logomarca, reforçando o compromisso da Escola do Legislativo com a transparência e a inclusão.

Dando continuidade à sua agenda, Welys Assis se reuniu com o Secretário Geral, Arildo Lopes, para apresentar as novas logomarcas que estarão disponíveis para votação. O diretor destacou a relevância da colaboração entre os diferentes setores da Assembleia para a construção de uma identidade visual que represente adequadamente a Escola do Legislativo.

O dia de visitas culminou com um encontro na presidência da Assembleia Legislativa, onde o Diretor se reuniu com a chefe de gabinete, Yêda Sales. Durante a reunião, foram discutidos detalhes sobre o evento que está previsto para ocorrer no próximo dia 19 de março no plenário da Casa de Leis com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano.

Welys Assis fez um panorama de suas visitas e expressou otimismo quanto ao andamento do projeto, elogiando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano, por seu comprometimento em atender as demandas da Escola do Legislativo. Com essa iniciativa, a Escola busca não apenas modernizar sua identidade visual, mas também engajar seus servidores em um processo participativo e colaborativo.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar