Deputado Dr. Luís do Hospital discute melhorias na saúde em reunião com o Ministério Público

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia, participou na manhã desta quinta-feira (27) de uma reunião institucional com membros do Ministério Público de Rondônia (MPRO). O encontro reuniu o promotor de Justiça da Curadoria da Saúde, Leandro da Costa Gandolfo, e a promotora de Justiça Rosângela Marsaro Protti, responsável pela Promotoria de Saúde do MP.



Recém-empossado na presidência da comissão, Dr. Luís do Hospital ressaltou que a visita ao MP faz parte de um esforço para ampliar o diálogo interinstitucional e buscar soluções para os principais desafios da saúde pública no estado. Durante a reunião, foram debatidos temas como a superlotação dos hospitais, a extensa fila de espera por consultas, exames e cirurgias, o fortalecimento das ações preventivas e educativas, a saúde do idoso, a necessidade de ampliação do quadro de profissionais e a valorização dos trabalhadores da saúde.



“Nossa missão na Comissão de Saúde é intermediar as demandas da população e propor medidas que garantam um atendimento mais eficiente e humanizado. O diálogo com o Ministério Público é essencial, pois a instituição tem um papel fundamental na fiscalização e na busca por soluções que atendam os interesses da sociedade”, afirmou o parlamentar.



O deputado também destacou a necessidade de reforçar o atendimento médico no interior do estado, garantindo que a população tenha acesso a serviços essenciais sem precisar enfrentar longos deslocamentos. Ele afirmou que seguirá dialogando com órgãos de controle, gestores e representantes da sociedade civil para construir soluções efetivas e promover avanços concretos na saúde pública.



“Nosso compromisso é atuar de forma propositiva, fiscalizar e cobrar as melhorias necessárias para que a saúde pública em Rondônia avance", concluiu.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar