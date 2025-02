Prefeito de Monte Negro visita Assembleia Legislativa para reforçar compromisso com o município

Na manhã desta quinta-feira (27), o prefeito reeleito de Monte Negro, Ivair Fernandes, esteve na Assembleia Legislativa de Rondônia, onde foi recebido pelo Superintendente de Emendas da Casa, Carlos Tadeu Lucena. O encontro teve como objetivo, fortalecer o compromisso da presidência da Casa de Leis com o município de Monte Negro, além de estreitar os laços entre a gestão municipal.



Durante a visita, o superintendente destacou o carinho especial do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano(Republicanos) por Monte Negro, ressaltando o esforço do parlamentar em garantir recursos para a cidade. “O presidente Alex Redano sempre demonstrou um olhar atento e comprometido com Monte Negro, especialmente nas áreas que mais impactam a população



O prefeito Ivair Fernandes aproveitou a oportunidade para agradecer a reciprocidade do presidente, enfatizando a importância das emendas para o desenvolvimento do município. "Monte Negro tem sido uma das cidades mais beneficiadas com emendas do presidente Alex Redano, e isso tem feito toda a diferença, principalmente na área da educação, que tem recebido recursos para aprimorar e melhorar a infraestrutura escolar.



O encontro também foi uma oportunidade para discutir futuras ações e projetos que visam o desenvolvimento contínuo da cidade. O prefeito reiterou sua gratidão pelo apoio da Assembleia Legislativa e o compromisso com a educação e o bem-estar do povo.



Com essa visita, fica claro que a parceria entre a prefeitura de Monte Negro e a Assembleia Legislativa é cada vez mais fortalecida, com a união de esforços em prol de um município.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Mateus Andrade | Secom ALERO