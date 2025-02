Chefe de Gabinete da Presidência da Alero recebe Presidente da Câmara de Ji-Paraná

Na tarde desta quinta-feira (27), o chefe de gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), Rogério Gago da Silva, recebeu o vereador e presidente da Câmara Municipal de Ji-Paraná, Marcelo Lemos, para tratar de demandas essenciais para o município.



Durante a reunião, foram discutidas estratégias para viabilizar o repasse de emendas parlamentares destinadas a áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e assistência social . O encontro reforça o compromisso do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), em atender às necessidades do município e trabalhar em parceria com os representantes locais para garantir investimentos que beneficiem a população.



Marcelo Lemos destacou a importância do apoio da Alero para fortalecer os serviços públicos e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Ji-Paraná. "Nosso objetivo é buscar recursos para atender as necessidades da nossa população. Essa parceria com o Legislativo Estadual é fundamental para o desenvolvimento do município", afirmou o vereador.



O chefe de gabinete Rogério Gago, ressaltou que a Assembleia Legislativa, sob a liderança do presidente Alex Redano, tem se empenhado em atender às demandas dos municípios, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e atendam às principais necessidades da população.



A expectativa é que, a partir deste encontro, novas ações sejam articuladas para assegurar investimentos que fortaleçam os serviços públicos em Ji-Paraná, promovendo avanços significativos para o município.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Mateus Andrade | Secom ALERO