Presidente Alex Redano assegura emenda de R$ 50 para brinquedoteca em Alto Paraíso

O Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), anunciou a destinação de R$ 50 em emenda parlamentar para a construção de uma brinquedoteca em Alto Paraíso, atendendo a uma solicitação do vereador Edmilson Facundo. A emenda tem como objetivo proporcionar um espaço lúdico e educativo para as crianças do município, incentivando seu desenvolvimento.



A brinquedoteca será um ambiente onde as crianças poderão escolher livremente seus brinquedos, estimulando sua criatividade e aprendizado de forma divertida e interativa. A iniciativa é baseada na metodologia do psicólogo Jean Piaget, que defende o brincar como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento cognitivo e a adaptação.



O espaço não apenas fortalecerá o aprendizado, mas também se beneficiará do Programa Criança Feliz, que realiza visitas domiciliares para promover o desenvolvimento integral das crianças. A emenda visa garantir que as crianças de Alto Paraíso tenham acesso a um ambiente saudável, educativo e acolhedor.



O deputado Alex Redano destacou a importância dessa emenda como um compromisso com o futuro das crianças de Rondônia, e agradeceu ao vereador Edmilson Facundo pela parceria e dedicação ao bem-estar da população de Alto Paraíso. A ação reflete o comprometimento do poder legislativo em promover qualidade de vida e oportunidades de aprendizagem.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALERO