Presidente da Alero cobra recuperação da RO-458 no KM 18, em Triunfo

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), indicou ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a necessidade urgente de recuperação da RO-458, no trecho localizado no KM 18, entre os distritos de Triunfo e Alto Paraíso.



A solicitação prevê patrolamento e encascalhamento da via, que atualmente se encontra em estado crítico. Segundo relatos recebidos pelo parlamentar, o trecho tem apresentado grandes avarias, tornando-se praticamente intrafegável durante o período de chuvas. A precariedade da estrada tem causado transtornos para moradores, produtores rurais e demais usuários, dificultando o escoamento da produção agrícola e o deslocamento de veículos.



Foto: Reprodução/ALE-RO



"O trecho do KM 18 da RO-458 está em uma situação alarmante. Os relatos indicam que, em dias de chuva, a estrada fica intransitável, comprometendo a mobilidade da população e o transporte de mercadorias. Por isso, estamos cobrando providências urgentes do Executivo e do DER para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível", afirmou Alex Redano.



A recuperação da rodovia é considerada essencial para garantir a trafegabilidade segura e o desenvolvimento da região. Com o patrolamento e o encascalhamento, a expectativa é de que os impactos causados pela deterioração da via sejam minimizados, proporcionando melhores condições para quem depende dessa estrada no dia a dia.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar