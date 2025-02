Recursos liberados por Marcos Rogério e Jean Mendonça garante atendimento em creche no município de Castanheiras

A construção de uma creche no município de Castanheiras, fruto de uma parceria entre o deputado Jean Mendonça (PL), o senador Marcos Rogério e o vereador João Serafim, representa um avanço significativo para a comunidade local. A iniciativa, que contou com recursos liberados pelo senador Marcos Rogério, visa atender às necessidades das mães que precisam trabalhar fora de casa e buscam um ambiente seguro e acolhedor para seus filhos.

De acordo com o deputado Jean Mendonça, a creche é uma conquista importante para as famílias, especialmente para as mulheres que contribuem com a renda familiar. "Temos essa parceria com o senador Marcos Rogério. Nesse caso, ele construiu a creche, e nós estamos atendendo ao pedido do vereador João Serafim, destinando recursos para a construção do muro, garantindo segurança às crianças e tranquilidade aos professores", afirmou Mendonça.

O vereador João Serafim destacou a importância da colaboração entre os parlamentares para apoiar a administração do prefeito Cícero Godoi. "Esse compromisso do deputado Jean Mendonça em atender às nossas reivindicações nos dá tranquilidade para trabalharmos pela melhoria da qualidade de vida das pessoas", disse Serafim.

A creche, além de oferecer um espaço educativo e seguro para as crianças, permite que as mães possam trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estão bem cuidados.De acordo com o vereador João Serafim, a iniciativa reflete o esforço conjunto dos representantes políticos em promover o desenvolvimento do município e melhorar a qualidade de vida tanto no campo quanto na cidade.