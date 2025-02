Governo de Rondônia avança com obras de infraestrutura urbana em São Miguel do Guaporé

O governo de Rondônia avança com as obras de pavimentação asfáltica nas ruas de São Miguel do Guaporé. Os trabalhos, executados por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tiveram início no dia 3 de fevereiro. O município será contemplado com 5.400 metros de novo pavimento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é transformar a infraestrutura urbana de Rondônia, garantindo que os cidadãos tenham ruas pavimentadas eficientes. “Os investimentos do governo nas obras de pavimentação fortalecem a mobilidade urbana, o desenvolvimento dos municípios e promove bem-estar à população”, ressaltou.

De acordo com o coordenador das Usinas de asfalto, Lucas Albuquerque, as obras fazem parte do programa estadual de infraestrutura urbana, que está levando pavimentação asfáltica para diversos municípios de Rondônia. “Os trabalhos estão sendo executados pela equipe da Usina de Asfalto de Rolim de Moura, que produzem e aplicam o asfalto com eficiência”, destacou.

O morador de São Miguel do Guaporé, Dauzinho Dau Roveri, conferiu de perto o asfalto

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, salientou que a infraestrutura urbana é fundamental para a melhoria das cidades, e proporciona desenvolvimento e qualidade de vida para população.

“O andamento das obras demonstra o empenho do governo estadual em levar infraestrutura a todas as regiões. Trabalhamos com planejamento e eficiência para que todas as ruas recebam pavimentação de qualidade, não somente em São Miguel, mas nas diversas cidades que atuamos. Em São Miguel, 2 quilômetros já foram concluídos, a Avenida São Paulo e Avenida Cacoal já receberam asfalto”, frisou o diretor-geral do DER-RO.