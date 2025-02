Obras do novo quartel do Corpo de Bombeiros em Machadinho d’Oeste avançam para fortalecer segurança na região

A construção do novo quartel do 2º Subgrupamento do 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Machadinho d’Oeste segue em ritmo acelerado. Com um investimento de R$ 2.779.634,74 milhões, por meio do Fundo Especial para Segurança Pública (Funesp), a obra já atingiu mais de um terço da execução. O espaço vai garantir mais segurança e rapidez no atendimento de emergências à população local e municípios vizinhos. Localizado na Avenida Diomero Moraes Borba, a unidade ocupa uma área de 1.232,66 metros quadrados e contará com uma estrutura moderna para oferecer melhores condições de trabalho para que os servidores estejam ainda mais preparados para atuar em emergências.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a construção representa um compromisso com a segurança da população. “A construção da unidade do Corpo de Bombeiros em Machadinho vai além da estrutura predial, é mais um investimento para possibilitar serviços funcionais à população, além de garantir mais eficiência de que os profissionais estarão equipados e prontos para proteger vidas. Estamos avançando na construção de um estado mais seguro a todos”, enfatizou.

INVESTIMENTO

Entre os serviços em andamento estão:

Concretagem da laje;

Armação de pilares;

Alvenaria e chapisco;

Instalação elétrica com eletrodutos e caixas de passagem;

Escavação para a base do reservatório metálico.

O titular da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Elias Rezende, destacou o engajamento do governo com a obra. “Estamos empenhados em assegurar que a obra seja concluída no prazo estabelecido, garantindo que os bombeiros tenham uma estrutura adequada para atender à população com ainda mais eficiência.”

CAPACIDADE DE RESPOSTA

Os bombeiros que atuam na cidade precisam de apoio de unidades de outras localidades em ocorrências mais complexas. Com a nova estrutura, esse cenário vai mudar. A instalação do novo quartel reforça a presença do Corpo de Bombeiros no município, e vai ampliar a capacidade de resposta a incêndios, resgates e outras emergências. Com a conclusão da obra, o quartel do 2º Subgrupamento do 5º Grupamento de Bombeiro Militar será um registro para Machadinho d’Oeste, garantindo mais proteção e eficiência no atendimento à população.