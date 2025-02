Laerte Gomes solicita ao DER recuperação de estrada que liga Mirante da Serra a Alvorada do Oeste

Nesta semana, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) encaminhou requerimento ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando agilidade nas providências administrativas e operacionais referentes à execução de serviços de recuperação estrutural com cascalhamento da Linha 66, estrada vicinal que liga os municípios de Mirante da Serra e Alvorada do Oeste.



De acordo com o parlamentar, a indicação para a recuperação da Linha 66 foi apresentada pela vereadora de Mirante da Serra, Gigliane Orben (PL). Segundo a vereadora, a responsabilidade de serviços de manutenção da Linha 66 é da prefeitura municipal, no entanto, o DER, em parceria com órgãos municipais, é quem vem realizando as obras de recuperação nos últimos tempos.



“O cascalhamento é um procedimento essencial para garantir a conservação das estradas rurais por meio da aplicação de uma camada de cascalho no leito das vias. Essa é uma forma de promover a estabilização e nivelamento da superfície, evitando buracos e irregularidades. Ou seja, é uma providência que também garante mais segurança para quem utiliza a Linha 66, como o transporte de alunos, escoamento de produção leiteira, transporte de gado de corte, além de evitar a erosão que dificulta o tráfego no período de chuvas”, explicou Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Rafael Oliveria | Secom ALERO