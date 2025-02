Projeto de assentamento recebe pagamento de emenda parlamentar da deputada Cláudia de Jesus, em Ariquemes

O pagamento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 285 mil via Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia (Seagri) foi realizado para a Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto de Assentamento Madre Cristina (Aspromadre), localizado na zona rural de Ariquemes. O dinheiro foi autorizado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) com o objetivo de fomentar a agricultura familiar.

"Vamos beneficiar mais de 40 famílias de pequenos produtores rurais, agricultores. Nossa expectativa é que eles consigam ampliar sua capacidade de geração de emprego e renda em mais de 45%. Quero parabenizar o senhor João Costa Souza, presidente da associação e todos os sócios pelo trabalho desempenhado", falou Cláudia de Jesus.



A associação irá comprar um trator para ajudar na mecanização das atividades rurais. O maquinário irá permitir que pequenas áreas de terra sejam cultivadas de forma mais rápida, melhorando a colheita. O investimento vai reduzir custos de produção, melhorar a mão de obra e segurança de todas as atividades.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO