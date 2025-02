Luís do Hospital fortalece diálogo com Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), recebeu, na manhã desta quarta-feira (26), em seu gabinete, a visita do presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 18ª Região (Crefito-18), Dr. Rodrigo Campos.



No encontro, além de estreitar a relação entre o Legislativo e a entidade, que representa cerca de 3.500 profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional nos estados de Rondônia e Acre, foram debatidas pautas de interesse das categorias e questões essenciais para a melhoria dos serviços oferecidos à população que depende desses atendimentos.



Dr. Rodrigo Campos destacou que o Crefito-18 sempre buscou diálogo com a Assembleia Legislativa para discutir pautas essenciais às categorias e que, com a chegada do deputado Luís do Hospital à presidência da Comissão de Saúde, há a perspectiva de um trabalho mais técnico e eficaz.



Para o deputado Luís do Hospital, a parceria entre o poder Legislativo e as entidades representativas é essencial para fortalecer a saúde pública em Rondônia. “Nosso compromisso na Comissão de Saúde é atuar com responsabilidade técnica e estratégica, ouvindo os profissionais da área e a população para construir soluções eficazes”, afirmou.



Além disso, ele ressaltou a importância de fortalecer a fiscalização e o controle dos serviços de saúde, garantindo maior eficiência, transparência e um atendimento digno para a população.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar