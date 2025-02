Eyder Brasil oferece apoio à Academia de Polícia Civil e formação de novos agentes em Rondônia

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) esteve no Complexo da Polícia Civil de Rondônia para uma reunião com o delegado-geral Dr. Samir Fouad. Durante o encontro, foram discutidas diversas demandas da segurança pública, incluindo a valorização salarial dos servidores e a necessidade de reforço no efetivo policial.



Como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, Eyder Brasil se colocou à disposição para auxiliar na viabilização de um novo curso de formação para os aprovados no concurso realizado em 2022. A expectativa é contemplar 170 agentes de polícia, 25 delegados e 1 datiloscopista, contribuindo para o fortalecimento da estrutura da Polícia Civil do estado, que atualmente conta com menos de 1.800 policiais civis.



O delegado geral agradeceu o apoio do parlamentar, destacando a importância da parceria entre o Legislativo e as forças de segurança. "Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir melhores condições aos profissionais da área e mais segurança para a população de Rondônia", afirmou Eyder Brasil.



Texto: Débora Moutinho | Jornalista

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria Parlamentar