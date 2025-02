Deputado Pedro Fernandes lidera criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) celebrou a aprovação do Projeto de Resolução nº 95/2025, de sua autoria, que institui a Frente Parlamentar do Cooperativismo (FRENCOOP – RO) na Assembleia Legislativa de Rondônia. A medida, aprovada nesta terça-feira, 25 de fevereiro, tem como objetivo apoiar, incentivar e desenvolver o cooperativismo, criando um espaço democrático para o debate de ações e políticas públicas voltadas ao setor.



A FRENCOOP – RO será composta pelos deputados Pedro Fernandes (PRD), que presidirá a frente, Dr. Luís do Hospital (MDB), Delegado Lucas (PP), Cirone Deiró (União Brasil), Cassio Goes (PSD), Claudia de Jesus (PT) e Ismael Crispin (MDB).



Durante seu pronunciamento na tribuna, Pedro Fernandes destacou o potencial do cooperativismo para o desenvolvimento social e econômico de Rondônia, ressaltando o modelo como uma ferramenta poderosa de geração e distribuição de riqueza, pautada em solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade.



“O cooperativismo é um modelo econômico e social que gera e distribui riqueza de forma proporcional ao trabalho de cada associado. É uma opção de crescimento econômico que caminha junto com o desenvolvimento social, promovendo solidariedade e igualdade”, afirmou o deputado.



Pedro lembrou que 2025 marca os 40 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e que a ONU declarou o ano como o Ano Internacional das Cooperativas, reforçando a importância do momento para o setor. Ele aproveitou para convidar os colegas para a agenda institucional do cooperativismo, que ocorrerá em Brasília no dia 18 de março, destacando que o evento consolidará propostas estratégicas para o desenvolvimento do cooperativismo no Brasil.



O parlamentar reforçou que Rondônia tem grande afinidade com o cooperativismo, especialmente no agronegócio, destacando o potencial das cooperativas de crédito, como o Sicoob, que transformaram a realidade de comunidades como Cujubim. Ele ressaltou que o estado precisa fomentar o cooperativismo agropecuário, já que o agronegócio é o carro-chefe da economia local.



“O que movimenta nossa economia são os pequenos produtores que, se organizados em cooperativas, podem alcançar grande desenvolvimento, agregar valor aos seus produtos e fortalecer suas propriedades”, disse o deputado.



Pedro Fernandes citou exemplos práticos, como a Cooperativa do Leite do Vale do Jamari, que reúne 20 produtores locais e está estruturando sua capacidade de processamento de leite, além das novas cooperativas em Itapuã e Triunfo.



Por fim, o deputado reforçou que a Frente Parlamentar do Cooperativismo será um instrumento estratégico para trabalhar demandas legislativas, aprimorar a legislação vigente e oferecer suporte técnico e jurídico às cooperativas.



“Com o apoio de todos os parlamentares, vamos fortalecer o engajamento das cooperativas em Rondônia. Contem sempre comigo e que Deus possa nos abençoar”, concluiu.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO