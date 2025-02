Deputado Jean Mendonça cumpre agenda em Colorado e anuncia a liberação de recursos

A convite do vereador Hélio Rodrigues, conhecido como Hélio da Borracharia (PL), o deputado Jean Mendonça (PL) esteve no município de Colorado do Oeste. Durante a visita, Mendonça se reuniu com o vereador Hélio e com o prefeito Edinho da Rádio (PL) e representantes da comunidade para discutir demandas locais. A presença do deputado Jean Mendonça no município resultou no fortalecimento da parceria de trabalho com o vereador Hélio e o prefeito Edinho.



O vereador Hélio destacou a necessidade de apoio aos universitários que precisam se deslocar diariamente para Vilhena, onde frequentam a faculdade. Ele explicou que muitos desses estudantes trabalham no comércio e não têm condições de arcar com os custos do transporte. A reunião com o prefeito e o vereador resultou em apoio para estudantes universitários que se deslocam diariamente a Vilhena para frequentar a faculdade.



O prefeito Edinho reforçou a importância de investir na capacitação e profissionalização dos jovens. Ele citou que a reivindicação por apoio ao transporte é antiga e essencial para garantir a permanência dos estudantes na faculdade. Diante das solicitações, o deputado Jean Mendonça anunciou a destinação de R$ 100 mil para a compra de combustível para o ônibus que transporta os estudantes. Mendonça afirmou que a educação é uma prioridade em sua atuação e que o investimento no transporte é uma forma de garantir o acesso ao ensino superior.



Além dos recursos destinados aos universitários, o vereador Hélio já garantiu junto ao deputado Jean Mendonça a liberação de 290 mil reais para a aquisição de uma ambulância, bem como 130 mil reais para apoiar os agricultores da Associação Nova Canaã na compra de implementos agrícolas. O vereador enfatizou a importância do apoio do deputado Jean Mendonça neste início de mandato do prefeito Edinho da Rádio. "Estamos unidos e trabalhando em conjunto para garantir que as reivindicações da população sejam atendidas", afirmou.



Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar