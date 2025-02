Articulação do deputado Ezequiel Neiva assegura retroescavadeira para Cerejeiras

A cidade de Cerejeiras vai receber um reforço para os serviços públicos, graças à articulação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) e ao apoio do deputado federal Lebrão (União Brasil). Durante uma visita a Brasília (DF), Ezequiel Neiva, acompanhado pelo prefeito Sinésio José (União Brasil), assegurou a aquisição de uma retroescavadeira, que será destinada a fortalecer as ações a serem realizadas pelas Secretarias Municipais de Agricultura e Obras.



A retroescavadeira será essencial para a Secretaria de Obras em escavação, movimentação de terra, carregamento de materiais, nivelamento e demolição de pequenas estruturas. Na Secretaria de Agricultura, auxiliará na abertura de valas para drenagem e irrigação, remoção de resíduos agrícolas e otimização do trabalho nas áreas rurais.



Lebrão demonstrou grande admiração pelo trabalho realizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva e anunciou com entusiasmo o benefício para a população de Cerejeiras. “Ezequiel Neiva é uma pessoa por quem temos imensa estima, e tenho certeza de que, junto ao prefeito Sinésio José, eles farão um excelente trabalho em prol da população de Cerejeiras, buscando sempre melhorar a qualidade de vida de todos. Fico muito feliz em poder contribuir com o desenvolvimento do município”, frisou.



O prefeito Sinésio José também se manifestou, destacando a importância da parceria. "Este é um investimento que chega para contribuir com as ações em Cerejeiras", afirmou, ressaltando que o município está à disposição para novos investimentos.



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a retroescavadeira é essencial para o município. "É uma máquina que vai proporcionar um melhor serviço da prefeitura municipal para contribuir com o bem-estar e qualidade de vida da população. Agradeço ao deputado federal Lebrão por proporcionar a chegada desse maquinário que proporcionará a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população", ressaltou.



Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Foto: Nilson Nascimento