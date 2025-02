Deputado Marcelo Cruz solicita convocação do Secretário de Esporte Paulo Higo para prestar esclarecimentos na ALERO

O Deputado Estadual Marcelo Cruz apresentou um requerimento à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) solicitando a convocação do Secretário de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Senhor Paulo Higo Ferreira de Almeida. A convocação será realizada pela ALERO e ocorrerá na próxima sessão ordinária no plenário da Casa de Leis.



O requerimento tem como objetivo obter esclarecimentos sobre a falta de apoio ao futebol em Rondônia e discutir soluções que possibilitem a recuperação e o fortalecimento dos clubes locais.



"O futebol é uma paixão nacional e desempenha um papel fundamental na inclusão social, na educação e na economia do estado. Precisamos entender por que os clubes estão enfrentando dificuldades e quais medidas podem ser adotadas para mudar essa realidade", afirmou Marcelo Cruz.



A iniciativa do parlamentar visa abrir um debate sobre os investimentos e incentivos necessários para que o esporte, em especial o futebol, receba maior suporte do governo estadual, beneficiando atletas, torcedores e toda a cadeia produtiva do setor esportivo.



A sessão ocorrerá no plenário da ALERO e estará aberta ao público e à imprensa. A presença do Secretário Paulo Higo é aguardada para prestar os devidos esclarecimentos e apresentar propostas concretas para a melhoria do cenário esportivo em Rondônia.



Texto: Matheus Henrique | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALERO