Eyder Brasil participa da abertura das comissões na Assembleia Legislativa

As comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Rondônia iniciaram oficialmente os trabalhos nesta terça-feira (11). O deputado estadual Eyder Brasil (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública, participou da abertura dos debates, que são fundamentais para a análise e deliberação de projetos que impactam diretamente a população. “As comissões têm um papel essencial no processo legislativo, permitindo que temas importantes sejam discutidos com profundidade. Na Comissão de Segurança Pública, nosso compromisso é fortalecer as políticas de combate ao crime e garantir a valorização das forças de segurança, assegurando mais proteção para a população de Rondônia”, afirmou Eyder Brasil.



O deputado também acompanhou discussões em outras comissões. Na Comissão da Mulher, Criança e Adolescente, reforçou seu apoio a iniciativas de conscientização e lembrou que, em seu primeiro mandato, destinou cerca de R$ 200 mil para a compra de implantes contraceptivos. Já na Comissão de Habitação e Assuntos Municipais, solicitou informações detalhadas sobre o programa habitacional “Meu Sonho” e ressaltou sua indicação para a criação de uma cota específica para agentes de segurança pública no projeto.



As comissões parlamentares acontecem semanalmente e desempenham um papel essencial na construção de políticas públicas eficientes. Eyder Brasil reforçou a importância do trabalho contínuo no Legislativo para atender às demandas da população e garantir avanços concretos para o estado.



Texto: Débora Moutinho | Jornalista

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar