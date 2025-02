Emenda do deputado Luís do Hospital fortalece a estrutura da Acij em Jaru

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital participou, na manhã da última segunda-feira (24), da entrega de novos equipamentos à Associação Comercial e Industrial de Jaru (Acij). A aquisição foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 200 mil, destinada ao fortalecimento da infraestrutura da entidade e à melhoria do atendimento aos empresários da região.



A cerimônia ocorreu na sede da Acij e contou com a presença de lideranças locais, representantes do setor empresarial e autoridades municipais. Durante o evento, o deputado ressaltou a importância do suporte às associações comerciais para o desenvolvimento econômico.



"Nosso compromisso é apoiar iniciativas que impulsionam o comércio e a indústria local. A Acij desempenha um papel essencial no fortalecimento do setor empresarial, e esses investimentos garantem melhores condições para que a entidade continue prestando suporte aos empreendedores de Jaru", afirmou Luís do Hospital.



A primeira parte do recurso, no valor de R$ 125.980,00, foi utilizada na aquisição de um veículo, o primeiro da associação, já entregue anteriormente. O automóvel tem facilitado visitas técnicas, participação em eventos e outras atividades estratégicas da entidade.



Agora, a segunda parcela da emenda, no valor de R$ 74.020,00, foi destinada à compra de equipamentos eletrônicos, incluindo computadores e celulares, modernizando a estrutura da Acij. Com essa melhoria, a associação poderá oferecer um atendimento mais ágil e eficiente aos empresários.



O presidente da Acij, Ednilso de Oliveira, agradeceu o suporte do deputado, destacando a importância da iniciativa para o fortalecimento do setor. "O apoio do deputado tem sido fundamental para que a associação se estruture e continue contribuindo para o desenvolvimento de Jaru", afirmou.



Para Luís do Hospital, investir na Acij é fortalecer o empresariado local e impulsionar a geração de emprego e renda para a população. "O comércio desempenha um papel fundamental na economia. Parabenizo o presidente da associação e, em seu nome, toda a diretoria, que tem feito a diferença no desenvolvimento de Jaru", destacou o parlamentar.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar