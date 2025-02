Produtores recebem equipamento agrícolas do deputado Nim Barroso

Neste final de semana, o município de Governador Jorge Teixeira foi palco de uma grande celebração com a entrega de equipamentos agrícolas no valor de R$ 197 mil para a Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança (Asprube), na Linha 668. A iniciativa do deputado estadual Nim Barroso (PSD) atendeu a um pedido do ex-vereador Jean do Beto.



O deputado destacou a importância de apoiar os produtores rurais para fortalecer a economia e contribuir para o desenvolvimento do estado. “Os equipamentos são fundamentais para o fortalecimento da agricultura familiar e para o sustento das famílias que dependem da produção rural. Agradeço à Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança pela parceria, garantindo o apoio aos nossos produtores”, afirmou Nim Barroso.



Foto: Reprodução/ALE-RO

O parlamentar reforçou que seu gabinete está sempre de portas abertas para lideranças e associações. “O trabalho em parceria é essencial para o desenvolvimento do nosso estado. Queremos manter a proximidade com as lideranças de Governador Jorge Teixeira, buscando sempre o melhor para os nossos produtores”, acrescentou.



A entrega dos equipamentos reafirma o compromisso do deputado Nim Barroso com o fortalecimento da economia estadual, consolidando seu trabalho em prol da agricultura familiar em diversas regiões de Rondônia. Sua atuação tem se destacado como um dos principais apoios ao setor agrícola no estado.



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Fotos: David Lucas | Assessoria Parlamentar