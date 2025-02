Dep. Marcelo Cruz faz requerimento convocando secretário da Sejucel

O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) fez uso da tribuna, na sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, realizada nesta terça-feira (25), onde informou que fez um requerimento convocando o secretário interino da Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia, Paulo Ígor Ferreira de Almeida, para comparecer à Casa de Leis.



O deputado explicou que o motivo da convocação do secretário é esclarecer algumas dúvidas.



Durante a fala, ele parabenizou o time de futebol Porto Velho Esporte Clube pelas conquistas, em especial da agremiação, o presidente Jedson Lobo.



“Sei das dificuldades enfrentadas pelo esporte em Rondônia. Eu fiz algumas ponderações como justificativa para essa convocação. Nós vamos abordar vários temas como: a falta de apoio governamental aos times profissionais, amadores e de várzea, que não tem apoio algum; e a Constituição do Estado de Rondônia, que vamos apresentar uma emenda parlamentar para que possam receber recursos. Outro ponto é a questão da infraestrutura nos Centro de Esporte e Lazer (Cedel), em Porto Velho, que estão abandonados e sem um olhar especial que o esporte realmente precisa em nosso Estado”, ressaltou.



Marcelo Cruz declarou também que irá abordar a questão dos estádios de Rondônia que, segundo ele, estão em precárias condições de conservação. O deputado citou como exemplo, os estádios José Saldanha, em Guajará-Mirim; Biancão, em Ji-Paraná; e o Aluízio Ferreira, de Porto Velho.



“Não posso deixar de chamar a atenção para a situação financeira dos clubes de futebol profissionais de Rondônia, que estão em dificuldades e não tem qualquer apoio do Poder Público. Alguns clubes desistiram de participar do campeonato rondoniense. E vemos que outros estados como Acre, tem incentivado o esporte. Clubes de Roraima também tem incentivo ao esporte. Não vimos isso em Rondônia! Não sei o que acontece, que quando um secretário assume a pasta, ele esquece de tudo o que prometeu e a responsabilidade dele”, declarou.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar